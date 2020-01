Liverpool me gjest fantastik për tifozët

Liverpool nuk ka arritur të kualifikohet tutje në FA Cup, pas ndeshjes së parë të zhvilluar kundër Shrewsbury, ndeshje kjo e cila përfundoi me barazim 2:2.

Pas këtij barazimi, Liverpool detyrohet të luaj edhe një ndeshje tjetër si vendas, ndeshje kjo që do të zhvillohet me 4 shkurt, me fillim nga ora 20:45.

Drejtuesit e Liverpooli për këtë ndeshje kanë vendosur ti ulin të gjitha çmimet e biletave.

Biletat për këtë ndeshje pritet të kushtojnë si më poshtë:

15 funte për të moshuarit;

5 funte për të rinjtë mbi moshën 18 vjeç;

1 funte për fëmijët.

Kujtojmë që raportohet se ky vendim është marrë pas konsultimeve me drejtuesit e Shrewsbury dhe grupet e tifozëve përkatëse. /Lajmi.net/