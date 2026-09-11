Ulutas: Për hapjen e Urës së Ibrit vendosin BE dhe institucionet e Kosovës pasi KFOR-i të përfundojë praninë e përhershme
Komandanti i KFOR-it, gjenerali turk, Ozkan Ulutas, ka folur për përshtatjen e strukturës së KFOR-it në Kosovë, përfshirë edhe praninë e tyre të përhershme mbi Urën e Ibrit. Ulutas ka thënë se KFOR-i s’mund të vendos për hapjen ose jo të Urës së Ibrit dhe se për këtë çështje vendosin BE-ja dhe institucionet e tjera…
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Komandanti i KFOR-it, gjenerali turk, Ozkan Ulutas, ka folur për përshtatjen e strukturës së KFOR-it në Kosovë, përfshirë edhe praninë e tyre të përhershme mbi Urën e Ibrit.
Ulutas ka thënë se KFOR-i s’mund të vendos për hapjen ose jo të Urës së Ibrit dhe se për këtë çështje vendosin BE-ja dhe institucionet e tjera relevante të Kosovës.
Ai për Telegrafin ka thënë se kjo mund të bëhet pasi KFOR “të përfundojë praninë e përhershme mbi Urën e Ibrit”.
The Commander of the #NATO-led #KFOR mission, Major General Özkan Ulutaş, was interviewed by Telegrafi’s media team on the security situation in Kosovo, KFOR’s posture, and its cooperation and coordination with stakeholders across Kosovo.
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— NATO Kosovo Force – KFOR (@NATO_KFOR) September 11, 2026