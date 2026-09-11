Ulutas: Për hapjen e Urës së Ibrit vendosin BE dhe institucionet e Kosovës pasi KFOR-i të përfundojë praninë e përhershme

Komandanti i KFOR-it, gjenerali turk, Ozkan Ulutas, ka folur për përshtatjen e strukturës së KFOR-it në Kosovë, përfshirë edhe praninë e tyre të përhershme mbi Urën e Ibrit. Ulutas ka thënë se KFOR-i s’mund të vendos për hapjen ose jo të Urës së Ibrit dhe se për këtë çështje vendosin BE-ja dhe institucionet e tjera…

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11/09/2026 17:32

Komandanti i KFOR-it, gjenerali turk, Ozkan Ulutas, ka folur për përshtatjen e strukturës së KFOR-it në Kosovë, përfshirë edhe praninë e tyre të përhershme mbi Urën e Ibrit.

Ulutas ka thënë se KFOR-i s’mund të vendos për hapjen ose jo të Urës së Ibrit dhe se për këtë çështje vendosin BE-ja dhe institucionet e tjera relevante të Kosovës.

Ai për Telegrafin ka thënë se kjo mund të bëhet pasi KFOR “të përfundojë praninë e përhershme mbi Urën e Ibrit”.

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