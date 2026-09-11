Krasniqi: VV-ja po bllokon institucionet, Kurti po kërkon kriza të vazhdueshme

Deputeti i PDK-së, Altin Krasniqi, ka kritikuar Lëvizjen Vetëvendosje lidhur me situatën institucionale në vend, duke e akuzuar këtë parti për bllokim të formimit të institucioneve. Krasniqi ka thënë se PDK-ja, prej muajsh ka paralajmëruar se Vetëvendosje është bllokuese e institucioneve. “Lëvizja Vetëvendosje nuk do shtet normal dhe nuk dëshiron institucione funksionale. Për muaj të…

Lajme

11/09/2026 17:34

Deputeti i PDK-së, Altin Krasniqi, ka kritikuar Lëvizjen Vetëvendosje lidhur me situatën institucionale në vend, duke e akuzuar këtë parti për bllokim të formimit të institucioneve.

Krasniqi ka thënë se PDK-ja, prej muajsh ka paralajmëruar se Vetëvendosje është bllokuese e institucioneve.

“Lëvizja Vetëvendosje nuk do shtet normal dhe nuk dëshiron institucione funksionale. Për muaj të tërë e kemi thënë se janë bllokuesit. Sot ranë përfundimisht maskat”, ka shkruar Krasniqi.

Ai e ka cilësuar si absurde që një parti që ka marrë shumicën e votave për të qeverisur, të pengojë formimin e institucioneve.

“Është absurde që një parti që ka marrë shumicën për të qeverisur, ta bllokojë formimin e institucioneve. Që nuk dinë të qeverisin, e kemi kuptuar këto gjashtë vite. Por që, me vetëdije dhe me plan, të bllokojnë e të dëmtojnë institucionet e ndërtuara me mund, sakrificë dhe përkushtim ndër vite, kjo është shumë më e rrezikshme.

Prandaj, sot qytetarët e panë qartë atë që ne e kemi thënë prej kohësh: Albin Kurti nuk po kërkon institucione funksionale. Po kërkon bllokadë dhe kriza të vazhdueshme”, ka shkruar Krasniqi.

Artikuj të ngjashëm

September 11, 2026

Një ditë para “Marshit për Liri” – Haziri publikon dëshminë e...

September 11, 2026

PDK-ja nuk marrë pjesë në seancën e së dielës

September 11, 2026

Inspektorati ndalon punimet në një objekt ndërtimi në Vushtrri, u gjetën...

September 11, 2026

Trump: 11 shtatori nuk harrohet kurrë

September 11, 2026

Ndërron jetë princesha e Norvegjisë, dy ditë pasi mori pjesë në...

September 11, 2026

Nga Al-Kaida te “ujqit e vetmuar” dhe IA: Si ndryshoi terrorizmi...

Lajme të fundit

Një ditë para “Marshit për Liri” – Haziri...

PDK-ja nuk marrë pjesë në seancën e së dielës

Inspektorati ndalon punimet në një objekt ndërtimi në...

Trump: 11 shtatori nuk harrohet kurrë