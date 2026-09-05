“Liri për Çlirimtarët”/ Të hënën shfaqet billbordi në Times Square të Nju-Jorkut

Një mesazh në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës pritet të shfaqet të hënën, më 7 shtator, në një prej hapësirave më të njohura publike në botë – Times Square në Manhattan të Nju-Jorkut. Billbordi me mesazhin “Liri për Çlirimtarët”, i realizuar nga Shpend Gjocaj, paraqet katër ish-krerët e UÇK-së: Hashim Thaçi, Kadri…

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05/09/2026 23:24

Një mesazh në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës pritet të shfaqet të hënën, më 7 shtator, në një prej hapësirave më të njohura publike në botë – Times Square në Manhattan të Nju-Jorkut.

Billbordi me mesazhin “Liri për Çlirimtarët”, i realizuar nga Shpend Gjocaj, paraqet katër ish-krerët e UÇK-së: Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi.

Sipas njoftimit, fotografia do të shfaqet për 24 orë, nga 15 deri në 30 sekonda në çdo orë, duke përcjellë mesazhin në zemër të Nju Jorkut.

Nisma vjen në një periudhë kur procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Dhomat e Specializuara në Hagë po hyn në fazën përfundimtare.

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