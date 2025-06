Limaj në takim me KDI-në: Bllokimi i institucioneve i papranueshëm, tentimi për zgjedhje të reja, i dëmshëm për vendin Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj ka njoftuar për një takim me përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës (KDI) dhe organizatave të tjera të shoqërisë civile, të cilat tha se “po japin një kontribut të rëndësishëm për tejkalimin e ngërçit institucional që po e mban të bllokuar Kuvendin e Republikës së Kosovës”. Me to, Limaj…