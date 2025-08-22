Limaj mesazh Kurtit: Bëni përpjekje për marrëveshje politike – çfarëdo zgjidhje parciale provokon situata tjera e jo krijim të institucioneve
Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, ka kërkuar nga Lëvizja Vetëvendosje dhe kryeministri në detyrë, Albin Kurti, që të ndërmarrin hapa konkretë për të ndërtuar një marrëveshje politike me partitë e tjera, me qëllim krijimin e shumicës parlamentare dhe konstituimin e institucioneve të reja. Sipas Limajt, çdo përpjekje për zgjidhje të njëanshme apo parciale vetëm…
Lajme
Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, ka kërkuar nga Lëvizja Vetëvendosje dhe kryeministri në detyrë, Albin Kurti, që të ndërmarrin hapa konkretë për të ndërtuar një marrëveshje politike me partitë e tjera, me qëllim krijimin e shumicës parlamentare dhe konstituimin e institucioneve të reja.
Sipas Limajt, çdo përpjekje për zgjidhje të njëanshme apo parciale vetëm sa do ta thellojë krizën politike në vend, transmeton lajmi.net
“Kontributi më i madh, siguria për të ndërtuar institucione është sikurse ka ndodhur çdoherë: kur ju nuk i keni votat e mjaftueshme, bëni përpjekje për të ndërtuar marrëveshje politike, e cila garanton shumicën parlamentare nga e cila del kryetari i Kuvendit dhe Qeveria e Kosovës,” ka deklaruar Limaj.
Ai theksoi se ditët që kanë mbetur duhet të shfrytëzohen për arritjen e një konsensusi politik, në të kundërtën, vendi do të përballet me pasoja institucionale. “Çfarëdo zgjidhje parciale provokon situata tjera, e jo krijim të institucioneve,” përfundoi ai./lajmi.net/