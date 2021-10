Lewandowski në histori, vendos rekord të ri në Ligën e Kampionëve

“Bavarezzët” triumfuan me rezultat të thellë 0 – 4, shkruan lajmi.net.

Ylli i skuadrës, Robert Lewandowski shënoi një gol, derisa ka vendosur edhe një rekord të ri në histori të Ligës së Kampionëve.

Polaku është bërë futbollisti i parë që fiton 19 ndeshje radhazi në Ligën e Kampionëve.

Robert Lewandowski is the first player to win 19 games in a row in the Champions League 🙌 pic.twitter.com/8svT7ArY9t

— Goal (@goal) October 21, 2021