Lewandowski: Benzema është një lojtar i jashtëzakonshëm Robert Lewandowski ka folur në lidhje me sulmuesin e Real Madridit, Karim Benzema. Lewandowski është lojtari më i ri i Barcelonës. Me të kaluar në ‘Camp Nou’ u përfol për rivalitetin e tij në kuadër të sulmit me francezin e Realit, Benzeman. E, në një intervistë për ‘ESPN’, polaku tha se Karim Benzema është një…