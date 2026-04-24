Letër prekëse nga familja e Liridona Ademajt: Ajo nuk kthehet më, do kërkojmë kujdestarinë e fëmijëve

Familja e së ndjerës Liridona Ademaj ka dërguar një letër në programin "Goca dhe Gra" të TopChannel, pasi Gjykata Themelore në Prishtinë i ka dënuar autorët e vrasjes së saj me burgim të përjetshëm, Naim Murselin dhe Granit Plavën, ndërsa Kushtrim Kokallën me 30 vjet burgim.

Lajme

24/04/2026 23:31

Familja e së ndjerës Liridona Ademaj ka dërguar një letër në programin “Goca dhe Gra” të TopChannel, pasi Gjykata Themelore në Prishtinë i ka dënuar autorët e vrasjes së saj me burgim të përjetshëm, Naim Murselin dhe Granit Plavën, ndërsa Kushtrim Kokallën me 30 vjet burgim.

Në letër, siç raporton TopChannel, familja e Liridonës shpreh falënderime për mbështetjen e të gjithëve, teksa tregojnë se ky vendim i lehtëson sado pak dhimbjen.

Sa i përket dy djemve të mitur të Liridonës, familja shprehet se do të kërkojnë kujdestarinë e tyre, sipas kushteve që duhet.

“Pas vendimit të Gjykatës, ne si familje ndihemi të lehtësuar pasi që është kulmuar një procedurë penale me një vendim gjyqësor, e nuk kanë ngelur vetëm në ndërgjegjen e popullit dhe vetëm në dënimin që kanë marrë nga qytetarët. Dënimi që kanë marrë Gjykata ka qenë me lartësinë maksimale, që njeh Kodi Penal i Republikës së Kosovës”.

“Liridona nuk kthehet për familjen Ademaj, e as për fëmijët e Liridonës, dhe as për ata që e kanë njohur si grua të fortë, punëtore, e mbi të gjitha si një person që ka sakrifikuar gjithçka për familjen. Ky vendim flladit zemrat e familjes dhe në të ardhmen, për fëmijët e Liridonës do të jenë dokumentet bazë dhe konfirmim i të vërtetës që ka ndodhur për fatkeqësinë e nënës së tyre”.

“Fëmijët nuk do të kenë arsye të brengosen për vendosjen e drejtësisë lidhur me nënën e tyre, pasi që dikush i ndërgjegjshëm dhe profesional ka vendosur denjësisht ndaj kryesit të vrasjes së nënës së tyre”.

“Familja e Liridonës do të bëjnë kërkesë autoriteteve suedeze që të marrim kujdesin e fëmijëve qoftë në Republikën e Kosovës apo edhe në ndonjërin nga shtetet e Bashkimit Evropian ashtu siç shteti suedez mund të pranojë një kërkesë të tillë”, thuhet në letrën e dërguar nga familja e Liridonës.

Artikuj të ngjashëm

April 24, 2026

Lushaku: Kurti po e çon vendin në zgjedhje për të fshehur...

April 24, 2026

Vetaksident në Prishtinë, vetura godet semaforin

April 24, 2026

Vendimi ndaj tre serbëve për Banjskën, Kearns kërkon që tani të...

April 24, 2026

Netanyahu zbulon se në fund të vitit 2024 ishte diagnostifikuar me...

April 24, 2026

Macron njofton tërheqjen nga politika pas përfundimit të mandatit në 2027

April 24, 2026

Irani që 55 ditë pa internet

Lajme të fundit

Lushaku: Kurti po e çon vendin në zgjedhje...

Vetaksident në Prishtinë, vetura godet semaforin

Vendimi ndaj tre serbëve për Banjskën, Kearns kërkon...

Kurti: Nëse shkojmë në zgjedhje dhe nuk i...