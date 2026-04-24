Lushaku: Kurti po e çon vendin në zgjedhje për të fshehur dështimin në qeverisje – e nisi fushatën me akuza e shantazh
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Jehona Lushaku, ka thënë se kryeministri i vendit, Albin Kurti, “po na çon në zgjedhje”. Deputetja, ka thënë edhe se, Kurti ka dështuar në qeverisje, dhe se, pushtetin që ia kanë dhënë qytetarët, ai po ua kthen në krizë. Sa i përket çështjes së presidentit, Lushaku, ka thënë se…
Lajme
Postimi:
ALBINI PO NA ÇON NË ZGJEDHJE
A e patë kush po i don zgjedhjet? Ai që e nisi fushatën me video, me akuza e me shantazh.
Pse, Albin?! Sepse qeverisja t’ka dështu. Sepse s’po din e s’po don me e zgjidh as çështjen e presidentit. Sepse për ty kompromisi është dobësi, jo demokraci.
Krejt pushtetin ta kanë dhanë qytetarët, e sot po ua kthen me krizë.
Për president duhet kompromis, jo imponim. Në demokraci nuk vendos një njeri, por marrëveshja.
Po ti nuk don marrëveshje. Ti don zgjedhje.
Don me ikë prej përgjegjësisë, e me e mbulu dështimin me fushatë.
Në rregull. Hajde. Shkojmë në zgjedhje.
Veç mos harro: Presidenti do të bëhet sepse qytetarët tashmë e kanë pa që i ke përgjegjësitë, por për ego po prodhon vetëm kriza.