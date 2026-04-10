Lëndohet Florent Muslija

Florent Muslija ka pësuar një lëndim. Mesfushori i Kosovës, u lëndua gjatë ndeshjes mes Dusseldorf dhe Holsten Kiel. Ai u detyrua të largohet nga ndeshja në minutën e 65-të, derisa në ditët në vazhdim do të mësohet sa është serioz lëndimi.
Sport
10/04/2026 21:06
