E ardhmja e Neymar ka qenë subjekt i spekulimeve me javë të tëra, me Barcelonën dhe Real Madrid që kërkojnë brazilianin.

Tani mundësinë e rikthimit të Neymar te Barcelona e ka komentuar edhe Hristo Stoichkos, një legjendë e klubit katalan.

“Barcelona nuk ka nevojë për Neymar. Nuk ka vend për të”, ka deklaruar Stoichkos, përcjell lajmi.net.

“Ata kanë lojtar të rëndësishëm si Griezmann, Messi, Suarez, Dembele. Ku do të luante ai? Do të ishte thjeshtë një ‘bombë’ për dhomën e zhveshjes që do të shpërthente në çdo moment”.

“Unë personalisht nuk dua ta shoh atë përsëri në Barcelonë”./Lajmi.net/