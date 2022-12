Leao paralajmëron rinovimin me Milan me një mesazh “të koduar” Rafael Leao po jep sinjale se është afër rinovimi të kontratës me skuadrën e Milan. Tash e disa kohë, Milan janë fokusuar në rinovimin e kontratës së Rafael Leao, lojtarit më të mirë në Serie A për sezonin e kaluar. Për merkaton e Milanit, vëmendja më e madhe do të jetë pikërisht te ky nënshkrim.…