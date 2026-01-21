LDK tregon arsyen se pse nesër mban konferencë për media

Lidhja Demokratike e Kosovës gjatë ditës së nesërme do të mbajë konferencë për media. Konferenca sipas njoftimit do të mbahet lidhur me çështjen e energjisë elektrike. Njoftimi i plotë: Të nderuar përfaqësues të medieve, Lidhja Demokratike e Kosovës në konferencën e nesërme për medie, në orën 11:00 trajton çështjen e reduktimeve dhe problemet energjetike, ku…

Lajme

21/01/2026 22:36

Lidhja Demokratike e Kosovës gjatë ditës së nesërme do të mbajë konferencë për media.

Konferenca sipas njoftimit do të mbahet lidhur me çështjen e energjisë elektrike.

Njoftimi i plotë:

Të nderuar përfaqësues të medieve,

Lidhja Demokratike e Kosovës në konferencën e nesërme për medie, në orën 11:00 trajton çështjen e reduktimeve dhe problemet energjetike, ku folës do të jetë, Visar Azemi.

Konferenca mbahet në Selinë Qendrore.

Ftohen mediet të përcjellin këtë ngjarje!

Lajme të fundit

E papritur, Limi përqafon Elijonën

Szoboszlai rikthen në Champions League golin e famshëm të Ronaldinhos

Arrestohen katër të dyshuar për disa raste të...

PDK do të shkojë në zgjedhje të brendshme këtë pranverë