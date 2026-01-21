LDK tregon arsyen se pse nesër mban konferencë për media
Lajme
Lidhja Demokratike e Kosovës gjatë ditës së nesërme do të mbajë konferencë për media.
Konferenca sipas njoftimit do të mbahet lidhur me çështjen e energjisë elektrike.
Njoftimi i plotë:
Të nderuar përfaqësues të medieve,
Lidhja Demokratike e Kosovës në konferencën e nesërme për medie, në orën 11:00 trajton çështjen e reduktimeve dhe problemet energjetike, ku folës do të jetë, Visar Azemi.
Konferenca mbahet në Selinë Qendrore.
Ftohen mediet të përcjellin këtë ngjarje!