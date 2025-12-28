LDK thërret konferencë për media

Lidhja Demokratike e Kosovës do të mbaj sot konferencë për media. Konferenca do të mbahet nga ora 17:15, shkruan lajmi.net. “Në orën 17:15, Lidhja Demokratike e Kosovës mban konferencë për medie. Konferenca mbahet në Selinë Qendrore. Ftohen mediet të përcjellin këtë ngjarje!”, thuhet në njoftimin e LDK-së. /Lajmi.net/

Lajme

28/12/2025 16:39

Lidhja Demokratike e Kosovës do të mbaj sot konferencë për media.

Konferenca do të mbahet nga ora 17:15, shkruan lajmi.net.

“Në orën 17:15, Lidhja Demokratike e Kosovës mban konferencë për medie. Konferenca mbahet në Selinë Qendrore. Ftohen mediet të përcjellin këtë ngjarje!”, thuhet në njoftimin e LDK-së. /Lajmi.net/

