LDK thërret konferencë për media
Lidhja Demokratike e Kosovës do të mbaj sot konferencë për media. Konferenca do të mbahet nga ora 17:15, shkruan lajmi.net. “Në orën 17:15, Lidhja Demokratike e Kosovës mban konferencë për medie. Konferenca mbahet në Selinë Qendrore. Ftohen mediet të përcjellin këtë ngjarje!”, thuhet në njoftimin e LDK-së. /Lajmi.net/
