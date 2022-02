LDK nis mbledhjen e nënshkrimeve për seancë të jashtëzakonshme pas rritjes së çmimit të rrymës

Në një konferencë për medie, Abdixhiku, tha se do të kërkojnë edhe shkarkimin e bordit të ZRrE-së për të cilët thotë se janë treguar të paaftë në menaxhimin e kësaj situate.

“Në vitin e parë të qeverisë ai po i jep çmimet më të shtrenjta qytetarëve tanë. Sot në Kuvend pushteti refuzoi edhe të diskutojë mbi këtë temë. Dhe ky refuzim është shenjë që pushteti që i ka krejt nuk duron as debatin e as argumentin si mjet. Meqë refuzoi diskutimin si mjet në këtë temë ne refuzuam pjesëmarrjen në seancë dhe trajtimin e temave të tjera që përballë krizës së energjisë janë tërësisht të parëndësishme”, tha ai.

“Ne kemi nisur mbledhjen e 40 nënshkrimeve për seancë të jashtëzakonshme me qëllim që Kuvendi të dalë me qëndrim që e refuzon këtë vendim qeveritar dhe të ZRrE-së. Do të kërkojmë edhe shkarkimin e bordit të ZRrE-së të vendosur nga Qeveria Kurti që përgjatë gjithë kësaj kohe kanë treguar jokompetencë të plotë, derisa do të kërkojmë edhe mbajtjen përgjegjës të zyrtarëve qeveritarë që në kohën kur vendet e rajonit merreshin me krizë kanë injoruar krizën”, ka thënë Abdixhiku.