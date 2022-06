LDK e thërret në takim, ambasadori amerikan jep detaje se çfarë u diskutua

Pas takimit që pati me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhiku, ambasadori Hovenier deklaroi se me ftesë të lidershipit të LDK-së sot pati një diskutim të mirë lidhur me zhvillimet në vend.

“Me ftesë të lidershipit të Lidhjes Demokratike të Kosovës , pata një diskutim të mirë me zyrtarët e LDK-së për një sërë prioritetesh të përbashkëta”, shkroi ambasadori Hovenier.

Ai tha se opozita e përgjegjshme politike luan një rol kritik në shoqëritë demokratike./Lajmi.net/

At the invitation of the Democratic League of Kosovo (@LDKzyrtare) leadership, I had a good exchange with LDK officials on a number of shared priorities. Responsible political opposition plays a critical role in democratic societies.