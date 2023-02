LDK bojkoton paraqitjet në RTK pasi aty u zgjodh drejtor njeriu i VV-së

Pas zgjedhjes së Rilind Gërvallës si drejtor të kanaleve shqip në RTK, Lidhja Demokratike e Kosovës ka vendosur të bojkotojë paraqitjen në kanalin publik.

Kjo për arsyen se Gërvalla, ashtu siç dihet tanimë dhe siç ai nuk e ka pasur problem të paraqitet, është njeri shumë i afërt me Vetëvendosjen dhe zyrtarët e saj, shkruan lajmi.net.

Këtë vendim, LDK e ka bërë të ditur me anë të një komunikate për media.

Komunikata e plotë:

Lidhja Demokratike e Kosovës konsideron se përzgjedhja e një aktivisti politik në krye të kanaleve shqip në RTK është kapje e plotë e këtij institucioni publik i cili po shndërrohet në mjet propagande për pushtetin. LDK ka reaguar rreth kësaj përzgjedhje dhe deri në anulimin e këtij procesi me të gjitha strukturat e saj udhëheqëse do ta bojkotojë prezencën në këtë kanal publik.



LDK po ashtu i bën thirrje të gjithë akterëve të tjerë, subjekteve politike e organizatave vendore e ndërkombëtare si dhe figurave të pavarura që të ndjekin një hap të tillë. LDK solidarizohet me gazetarët dhe të gjithë punëtorët që kanë punuar shumë dhe kanë informuar të gjithë qytetarët tanë drejtë dhe në mënyrë të pavarur.



Qytetarët e Kosovës meritojnë një televizion publik të pavarur. Prandaj, LDK edhe njëherë kërkon anulimin e menjëhershëm të përzgjedhjes në fjalë, dhe derisa sa kjo të ndodhë, LDK-ja nuk do të marrë pjesë në asnjë emision, apo format që organizohet nga ky transmetues. /Lajmi.net/