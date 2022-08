Lama: Gratë me shami në Kosovë janë të nënshtruara Alma Lama ish-ambasadore e Kosovës në Itali thotë se mbajtja e shamive nga gratë myslimane përfaqëson nënshtrimin. Gjatë një debati lidhur me kërkesën për rikthimin e shamive në shkolla për vajzat myslimane, ish-ambasadorja ka debatuar ashpër me avokaten Migena Balla, e cila e cilësoi një të drejtë të vajzave myslimane mbajtjen e shamisë. Sipas Lamës,…