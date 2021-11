LAJMI I FUNDIT: Erolind Krasniqi për herë të parë ftohet te Kosova U21

Nees për herë të parë te Kosova U21, e ka ftuar mesfushorin ofensivë, Erolind Krasniqi, shkruan lajmi.net.

Lista e Kosovës U21 ende nuk është publikuar, mirëpo klubi i kosovarit, Rot-Weiss Essen ka konfirmuar ftesën për Erlindin.

“Erlind Krasniqi do shfaqet në shtetin e prindërve pas dy jave. Përzgjedhësi gjerman i Kosovës, Michael Nees e ka ftuar 21-vjeçarin për kualifikimet në Kampionatin Evropian kundër Shqipërisë U21”, shkruhet në komunikatë.

Ndërkohë, edhe drejtori sporti i RËE, Jorn Nowak është ndjerë i lumtur me këtë ftesë të Kosovës.

“Jemi shumë të lumtur për nominimin e Eros me skuadrën. Fakti që ka arritur që të shihet nga Kosova është ndër i madh për të dhe Rot-Weiss Essen. Ngase nuk ka pushim internacional, Ero do mungojë në ndeshjen ndaj Lotte. Sidoqoftë, jemi të bindur se do fitojë eksperiencë të madhe dhe i urojmë suksese në udhëtim”, nënvizoi ai.

Me 16 nëntor, Kosova zhvillon përballje ndaj Shqipërisë./Lajmi.net/