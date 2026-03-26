LAJM I KEQ! Polonia e barazon rezultatin kundër Shqipërisë, Lewandowski shënon!

Polonia ka arritur të barazoj rezultatin kundër Shqipërisë. Në minutën e 63-të, sulmuesi legjendar, Robert Lewandowski arriti të shënoi gol, transmeton lajmi.net. Goli u asistua nga Szymanski. Kurse, për Shqipërinë në pjesën e parë shënoi Arbër Hoxha. Rezultati momental është 1:1./lajmi.net/

Sport

26/03/2026 22:14

Artikuj të ngjashëm

March 26, 2026

Liderët politikë përshëndesin fitoren historike të Kosovës: Botërori kurrë s'ka qenë...

March 26, 2026

Gëzimi i lojtarëve pas fitores historike – FFK publikon pamjet e...

March 26, 2026

Shqipëria nuk ia del, mposhtet nga Polonia

March 26, 2026

FITORE! – Kosova në finale të "play-off", nuk e bën hesap...

Lajme të fundit

Liderët politikë përshëndesin fitoren historike të Kosovës: Botërori...

Gëzimi i lojtarëve pas fitores historike – FFK...

Pas fitores, Rama publikon fotografi me Konjufcën, Lladrovcin,...

Shqipëria nuk ia del, mposhtet nga Polonia