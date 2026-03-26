LAJM I KEQ! Polonia e barazon rezultatin kundër Shqipërisë, Lewandowski shënon!
Polonia ka arritur të barazoj rezultatin kundër Shqipërisë. Në minutën e 63-të, sulmuesi legjendar, Robert Lewandowski arriti të shënoi gol, transmeton lajmi.net. Goli u asistua nga Szymanski. Kurse, për Shqipërinë në pjesën e parë shënoi Arbër Hoxha. Rezultati momental është 1:1./lajmi.net/
Sport
