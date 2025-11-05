Lahi Brahimaj: Nuk do ta votoj Konjufcën për kryeministër

Deputeti i AAK-së, Lahi Brahimaj, ka deklaruar se nuk do ta votojë Glauk Konjufcën për kryeministër. Kështu ka bërë të ditur ai për GazetaBlic. Presidentja e vendit, Vjosa Osmani të martën ka marrë vendimin për të mandatuar Glauk Konjufcën për formimin e Qeverisë së re, pasi Lëvizja Vetëvendosje e dërgoi emrin e tij si kandidat…

Lajme

05/11/2025 10:15

Deputeti i AAK-së, Lahi Brahimaj, ka deklaruar se nuk do ta votojë Glauk Konjufcën për kryeministër.

Kështu ka bërë të ditur ai për GazetaBlic.

Presidentja e vendit, Vjosa Osmani të martën ka marrë vendimin për të mandatuar Glauk Konjufcën për formimin e Qeverisë së re, pasi Lëvizja Vetëvendosje e dërgoi emrin e tij si kandidat për kryeministër.

E para e shtetit tha se e ka mandatuar Konjufcën në përputhje me Kushtetutën.

“Në përputhje me Kushtetutën dhe me të gjitha aktgjykimet e Gjykatës Kushtetuese, kam mandatuar z. Glauk Konjufca si kandidat tjetër për kryeministër, ashtu siç qartë e kërkon dhe e përcakton neni 95, pika 4, si edhe vetë praktika e Gjykatës Kushtetuese.“Mandatimi i z. Konjufca është gjithashtu në përputhje me përgjegjësinë tjetër që Gjykata Kushtetuese ia ka dhënë presidentes në po të njëjtat aktgjykime, respektivisht, përgjegjësinë që presidentja të ruajë stabilitetin e vendit duke shmangur zgjedhjet. Ky është një detyrim i përcaktuar nga vetë Gjykata Kushtetuese”, ka thënë Osmani.

Artikuj të ngjashëm

November 5, 2025

Theret me thikë një shtetas i huaj në Gjakovë, raportohet se...

November 5, 2025

Mamdani pas fitores me një mesazh për Trump: E di që...

Lajme të fundit

Theret me thikë një shtetas i huaj në...

Mamdani pas fitores me një mesazh për Trump:...

Behrami: Me ngritjen e aktakuzës kundër ish-krerëve të...

5 vjet nga arrestimet e ish-krerëve të UÇK-së,...