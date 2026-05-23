Lagjja e Spitalit në kryeqytet pa rrymë për mbi 7 orë, KEDS-i jep arsyet

Lagjja e Spitalit në kryeqytet po përballet me mungesë të energjisë elektrike që nga ora 11:00 e paradites së sotme. Në lidhje me këtë, për KosovaPress kanë thënë nga KEDS-i se kjo ka të bëjë me punimet që po zhvillohen nga kjo kompani në Prishtinë. “Në një pjesë të madhe të kryeqytetit ka punime, prandaj…

Lajme

23/05/2026 18:20

Lagjja e Spitalit në kryeqytet po përballet me mungesë të energjisë elektrike që nga ora 11:00 e paradites së sotme.

Në lidhje me këtë, për KosovaPress kanë thënë nga KEDS-i se kjo ka të bëjë me punimet që po zhvillohen nga kjo kompani në Prishtinë.

“Në një pjesë të madhe të kryeqytetit ka punime, prandaj edhe ka mungesë të energjisë”, thanë nga KEDS-i.

Për atë se kur pritet të rikthehet energjia elektrike në pjesët të cilat po përballen me mungesë të saj, KEDS-i nuk dha afat, por deklaroi se në momentin që përfundojnë punimet, rryma do të rikthehet.

Pas situatës së krijuar, shumë qytetarë të Lagjes së Spitalit kanë shfaqur irritim në rrjete sociale për mungesën e rrymës, duke thënë se asgjë nuk e arsyeton këtë gjendje dhe këtë keqmenaxhim të situatës.

Artikuj të ngjashëm

May 23, 2026

Trump paralajmëron Iranin: Ose me një marrëveshje të mirë, ose vendimin...

May 23, 2026

SHBA forcon rregullat për “green card”, emigrantët duhet të aplikojnë nga...

May 23, 2026

Brenda dy ditëve, 90 mijë nga 105 mijë votuesit me postë...

May 23, 2026

Mes tensioneve në rritje, mbyllet hapësira ajrore në pjesën perëndimore të...

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

November 3, 2025

​Sa për qind e familjeve në Kosovë nuk kanë qasje në internet?

Lajme të fundit

Trump paralajmëron Iranin: Ose me një marrëveshje të...

SHBA forcon rregullat për “green card”, emigrantët duhet...

Vushtrria dhe Feronikeli ’74 rikthehen në Superligën e Kosovës

Brenda dy ditëve, 90 mijë nga 105 mijë...