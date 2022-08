Ky televizion e transmeton shortin e Champions League Sot më fillim nga ora 18:00 do të hidhet shorti i UEFA Champions League. 32 skuadra do të ndahen nëpër grupe, transmeton lajmi.net. Shorti do të transmetohet drejtpërdrejt në Sport 1 në ArtMotion. Kujtojmë që sot ndër të tjerash do të zbulohen emrat e lojtarit, trajnerit dhe formacionit më të mirë të UEFA’s. /Lajmi.net/