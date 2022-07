​Kuvendi ratifikon marrëveshjen ndërkombëtare me Komision Evropian për IPA III Kuvendi i Kosovës me 89 vota pro ka ratifikuar marrëveshjen e partneritetit për kornizën financiare me Komision Evropian për marrëveshjet për zbatimin e ndihmës financiare të unionit për Kosovën në kuadër të instrumentit të para-anëtarësimit (IPA III). Përkrahje kësaj marrëveshje i dhanë gjitha grupet parlamentare. Ndërsa, zëvendëskryeministri, Besnik Bislimi tha se qëllimi i saj është…