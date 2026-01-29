Kuvendi Komunal i Zubin Potokut mblidhet të premten, në rend dite edhe miratimi i largimit nga Asociacioni i Komunave

Seanca e parë e rregullt e Kuvendit Komunal të Zubin Potokut për këtë vit do të mbahet nesër në mesditë, e në rend dite është edhe shqyrtimi dhe miratimi i Vendimit për largimin nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Kjo komunë dhe ato të tjerat në veri u bënë pjesë e Asociacionit të Komunave të…

Lajme

29/01/2026 23:37

Seanca e parë e rregullt e Kuvendit Komunal të Zubin Potokut për këtë vit do të mbahet nesër në mesditë, e në rend dite është edhe shqyrtimi dhe miratimi i Vendimit për largimin nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Kjo komunë dhe ato të tjerat në veri u bënë pjesë e Asociacionit të Komunave të Kosovës në kohën kur në krye të tyre qeverisën kryetarët shqiptarë.

Gjithsesi në njoftimin e komunës thuhet se rendi i ditës i seancës në fjalë, përfshin miratimin e procesverbalit nga seanca e mëparshme, zgjedhjen e anëtarëve të Komitetit për Politikë dhe Financa, formimin e Komitetit për Komunitete, si dhe shqyrtimin dhe miratimin e Vendimit për largimin nga Asociacioni i Komunave të Kosovës.

Pika e fundit në rendin e ditës është “të ndryshme”.

Para seancës, një seancë e Komitetit për Politikë dhe Financa do të mbahet në orën 11:00.

Këshilltarët e Kuvendit Komunal të Zubin Potokut u mblodhën për herë të fundit më 18 dhjetor të vitit të kaluar.

Artikuj të ngjashëm

January 29, 2026

KQZ po planifikon ta përmbyllë rinumërimin të premten

Lajme të fundit

KQZ po planifikon ta përmbyllë rinumërimin të premten

Jakaj: Mosrespektimi i vendimit të Kushtetueses do t’i...

Gjesti pas publikimit të këngës: Jom mundu me kursy familjen

Vjedhja e votave, Daka: Asnjëherë s’ka ndodhë në...