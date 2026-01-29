Kuvendi Komunal i Zubin Potokut mblidhet të premten, në rend dite edhe miratimi i largimit nga Asociacioni i Komunave
Seanca e parë e rregullt e Kuvendit Komunal të Zubin Potokut për këtë vit do të mbahet nesër në mesditë, e në rend dite është edhe shqyrtimi dhe miratimi i Vendimit për largimin nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Kjo komunë dhe ato të tjerat në veri u bënë pjesë e Asociacionit të Komunave të Kosovës në kohën kur në krye të tyre qeverisën kryetarët shqiptarë.
Gjithsesi në njoftimin e komunës thuhet se rendi i ditës i seancës në fjalë, përfshin miratimin e procesverbalit nga seanca e mëparshme, zgjedhjen e anëtarëve të Komitetit për Politikë dhe Financa, formimin e Komitetit për Komunitete, si dhe shqyrtimin dhe miratimin e Vendimit për largimin nga Asociacioni i Komunave të Kosovës.
Pika e fundit në rendin e ditës është “të ndryshme”.
Para seancës, një seancë e Komitetit për Politikë dhe Financa do të mbahet në orën 11:00.
Këshilltarët e Kuvendit Komunal të Zubin Potokut u mblodhën për herë të fundit më 18 dhjetor të vitit të kaluar.