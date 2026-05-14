​Kuvendi i Shqipërisë miraton rezolutën për integrimin në BE me votat e mazhorancës dhe opozitës

Kuvendi i i Shqipërisë miratoi sot me 114 vota pro dhe 1 abstenim projektrezolutën “Për procesin e anëtarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian”. Mazhoranca dhe opozita kanë bashkuar votat në Kuvend për të miratuar projektrezolutën për procesin e integrimit evropian të vendit, ndërsa deputeti i PD-së Bujar Leskaj abstenoi. Rezoluta parashikon bashkëpunim gjithëpërfshirës…

Lajme

14/05/2026 22:06

Kuvendi i i Shqipërisë miratoi sot me 114 vota pro dhe 1 abstenim projektrezolutën “Për procesin e anëtarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian”.

Mazhoranca dhe opozita kanë bashkuar votat në Kuvend për të miratuar projektrezolutën për procesin e integrimit evropian të vendit, ndërsa deputeti i PD-së Bujar Leskaj abstenoi.

Rezoluta parashikon bashkëpunim gjithëpërfshirës dhe angazhim të përbashkët për avancimin e procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

Ajo thekson nevojën për dialog politik dhe shoqëror gjithëpërfshirës, me synim garantimin e një konsensusi kombëtar mbi prioritetet europiane.

Përmes kësaj rezolute, Kuvendi i Shqipërisë angazhohet të forcojë në tërësi dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë rolin e tij në përshpejtimin e procesit të anëtarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

Mazhoranca angazhohet të sigurojë kushtet për pjesëmarrjen e plotë të opozitës në veprimtarinë parlamentare, të respektojë kërkesat e saj në përputhje me standardet demokratike, me Kushtetutën dhe Rregulloren e Kuvendit, raporton ATSH.

Opozita angazhohet të sigurojë pjesëmarrje të plotë në veprimtarinë parlamentare në përputhje me standardet demokratike, me Kushtetutën dhe Rregulloren e Kuvendit. Të dyja palët angazhohen për forcimin e dialogut politik.

Artikuj të ngjashëm

May 14, 2026

Arrestohen dy persona për sulmin fizik ndaj zyrtarëve të VV-së në...

May 14, 2026

Osmani e zbulon se VV tentoi të ndryshoj tekstin e marrëveshjes...

May 14, 2026

Abdixhiku kritikon Kurtin dhe VV-në: Apetit i pashpjegueshëm për kontroll të...

May 14, 2026

Djali i Maduros: Babai im po mbahet në qeli të mbipopulluar në SHBA

May 14, 2026

Qeveria në prag të rënies: Edhe një tjetër ministër britanik jep...

May 14, 2026

Drejtori i kompanisë “Onima”, Erkand Shabani, ndalohet për dy ditë nën...

Lajme të fundit

Arrestohen dy persona për sulmin fizik ndaj zyrtarëve...

Osmani e zbulon se VV tentoi të ndryshoj...

Infantino uron FFK-në për 10-vjetorin në FIFA: Futbolli...

Abdixhiku kritikon Kurtin dhe VV-në: Apetit i pashpjegueshëm...