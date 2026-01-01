Kuvendi i Kosovës organizon homazhe dhe Akademi Përkujtimore për Nexhat Dacin
Të premten, më 2 janar 2026, do të mbahet ceremonia mortore për ish-kryetarin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Nexhat Daci.
Sipas njoftimit zyrtar të Kuvendit të Kosovës, homazhet do të zhvillohen nga ora 09:00 deri në 11:45 në hollin e Kuvendit të Kosovës, transmeton lajmi.net.
Më pas, nga ora 12:00 deri në 12:45, do të mbahet Akademia Përkujtimore në Sallën Plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Varrimi me nderime shtetërore do të bëhet nga ora 13:40 deri në 14:20, në Varrezat e Qytetit në Arbëri, në Prishtinë./lajmi.net/