Kuvendi i Komunal i Prishtinës miraton buxhetin 2023 në vlerë prej 105 milionë euro Buxheti i Komunës së Prishtinës do të jetë 105 milionë euro për vitin 2023. Këtë e ka kumtuar nënkryetari i kryeqytetit, Alban Zogaj, menjëherë pasi u votua në Kuvendin Komunal. E prej këtij buxheti 40 milionë do të shkojnë për investime kapitale. “Sot votuam Buxhetin e Komunes se Prishtines per vitin 2023! Buxhet ne vlere…