​Kuvendi emëron Komisionin për Mbrojtjen e Konkurrencës

Duke paraqitur këtë komision, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha se kanë bërë përpjekje që Kuvendit t’i propozojnë kandidatët e përgatitur profesionalisht, me integritet moral, mirëpo edhe me më shumë gra të përfshira në pozita vendimmarrëse.

“Autoriteti i Konkurrencës është institucion publik shumë i rëndësishëm për të mbrojtur konkurrencën e lirë dhe efektive në vend. Një institucion i cili ka qëllim të mbrojë konkurrencën si një e mirë publike e që i shërben të mirës së përgjithshëm. Andaj duke marrë parasysh rëndësinë e këtij autoriteti, ne si Qeveri kemi bërë përpjeke që Kuvendit t’i propozojmë kandidatë të përgatitur profesionalisht dhe integritet moral për Komisionin e Mbrojtjes së konkurrencës. Disa funksione të larta shtetërore kërkojnë dije dhe vendosmëri, por gjithsesi edhe më shumë gra të përfshira në pozita vendimmarrëse”, tha ai.

Vërejtje për emrat e propozuar nga Qeveria, paraqiti deputetja e LDK-së, Valentina Bunjaku.

“Qytetarët e Kosovës janë dëmtuar më shumë se 1 vit në mungesë të Autoritetit të Konkurrencës dhe tani nuk është arsyetim vetëm pse janë gra dhe patjetër duhet. Ne kemi vërejte në procedurë dhe emrat e propozuar. Prandaj ne si LDK dhe GP nuk do të marrim pjesë në votim”, theksoi ajo.

Kritika paraqiti edhe shefi i Grupit Parlamentar të AAK-së, Besnik Tahiri, i cili pati edhe një epitet për Qeverinë Kurti.

“Është Qeveria që do të jetë në histori, si qeveria më e ngadalshme dhe më e dobët në marrjen e vendimeve për gjithçka. Autoriteti i Konkurrencës është jo funksional qysh prej 9 qershorit të vitit të kaluar dhe ky kryeministër nuk ka mundur të sjell 5 emra për me bërë një komision që me zgjedh një trup që është e rëndësishme për ekonominë e vendit”, tha ai.

Lidhur me vonesat për emërimin e këtij komisioni u pajtua edhe shefja e Grupit Parlamentar të LVV-së, Mimoza Kusari-Lila, mirëpo tha se emrat e propozuar nuk ofrojnë asnjë hapësirë për ta vënë në dyshim kredibilitetin dhe performancën e këtij autoriteti në të ardhmen.

“Pajtohem se vonesa është evidente, mirëpo emrat që i kemi përpara nuk ofrojnë hapësirë që ne të vëmë në dyshim kredibilitetin, performancën apo të ardhmen e këtij autoriteti”, tha ai.

Komisionin për Mbrojtjen e Konkurrencës e përbëjnë katër gra dhe një burrë. Kryesuese e Komisionit është Neime Binaku-Isufi, zëvendëskryetare, Kaltrina Sela, ndërsa Violeta Blakaj – Spaçi, Nafije Osdautaj dhe Besim Stublla janë anëtarë.