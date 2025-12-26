Kush largohet sonte nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova?
ShowBiz
Televotimi për banorët e Big Brother VIP Kosova 4 vazhdon të jetë i hapur deri në momentin e mbylljes gjatë spektaklit të sotëm, i cili pritet të jetë i zjarrtë.
Pyetja është: “Kë doni të shpëtoni?” – dhe është në dorën tuaj të vendosni se kush do të largohet sonte nga shtëpia më e famshme në vend.
Spektakli nis në orën 21:00 dhe pritet të jetë i mbushur me ngjarje, emocione dhe sfida interesante.