Kush largohet sonte nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova?

Televotimi për banorët e Big Brother VIP Kosova 4 vazhdon të jetë i hapur deri në momentin e mbylljes gjatë spektaklit të sotëm, i cili pritet të jetë i zjarrtë. Pyetja është: “Kë doni të shpëtoni?” – dhe është në dorën tuaj të vendosni se kush do të largohet sonte nga shtëpia më e famshme…

ShowBiz

26/12/2025 12:56

Televotimi për banorët e Big Brother VIP Kosova 4 vazhdon të jetë i hapur deri në momentin e mbylljes gjatë spektaklit të sotëm, i cili pritet të jetë i zjarrtë.

Pyetja është: “Kë doni të shpëtoni?” – dhe është në dorën tuaj të vendosni se kush do të largohet sonte nga shtëpia më e famshme në vend.

Spektakli nis në orën 21:00  dhe pritet të jetë i mbushur me ngjarje, emocione dhe sfida interesante.

Artikuj të ngjashëm

December 26, 2025

“Për lek dhe famë la nënën e sëmurë në shtëpi” –...

December 25, 2025

Shkurta: Dolce është më fallco se të gjithë

December 25, 2025

Pas shumë kohësh, vjen foto e re fundviti nga Gjesti

December 25, 2025

“Nuk ke nevojë me ma dhënë, e kam gruan time”, sërish...

December 25, 2025

Arditi për Albën: E papranueshme në shoqëri, mendon se i di të gjitha

December 25, 2025

Rikthehet katërshja e “Do Pi” me një tjetër hit – Bruno,...

Lajme të fundit

Shqetësimet se mund të ketë mungesë të rrymës...

Zemaj me mesazh për qytetarët në Kosovë dhe...

​Rritja e tatimi në pronë, bizneset përballë “katastrofës” tatimore

KQZ publikon listën e përfaqësive diplomatike ku do të votojë diaspora