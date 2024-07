Kush janë shtatë emrat që do të zëvendësojnë Gareth Southgaten

E ardhmja e Southgate si trajner i Anglisë mbetet në dyshime pasi Tre Luanët përfunduan sezonin e tyre në Euro 2024 me një humbje zhgënjyese 2-1 kundër Spanjës.

Përpara finales në Berlin, Southgate premtoi të merrte një vendim të shpejtë për të ardhmen e tij pas finales së Euro 2024.

Por të dielën mbrëma, pas humbjes së finales, ish-trajneri 53-vjeçar i Middlesbrough tha se tani “nuk është koha” për të marrë një vendim të tillë.

Ai shtoi: “Më duhet të flas me njerëzit e duhur dhe t’i jap vetes pak kohë. Për të arritur në një tjetër finale… ishte një privilegj të kisha mundësinë. Por të rezistosh shkurt është e vështirë për momentin”.

Spekulimet janë të shumta se kush do ta udhëheqë Anglinë në Kupën e Botës dhe më gjerë, me disa emra që lidhen me një nga punët më të profilit të lartë në futbollin ndërkombëtar.