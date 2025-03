Kush do ta zëvendësojë Aro Muricin? Tregon Franco Foda

Përzgjedhësi i Kosovës, Franco Foda ka folur sot në konferencë për media para ndeshjes së kthimit ndaj Islandës, që zhvillohet nesër nër Murcia të Spanjës.

Ndër tjera, Foda foli edhe për pozitën e portierit, në mungesë të Aro Muric, i cili u lëndua në ndeshjen e parë, ku ishte më i miri me pritje vendimtare.

“Do të kemi një stërvitje të fundit. Sonte ose nesër do të flas me portierët që kam në dispozicion dhe do të marr vendimin se kush do të startojë në ndeshjen e nesërme”, tha Foda.

Kosova ka në dispozicion Amir Saipin, Visar Bekajn dhe Faton Malokun në portë.