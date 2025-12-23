“Kush del i pari nga PDK, LDK, AAK i takon kryeministri” – Hamza tregon për marrëveshjen që e përkrah ai
Kandidati për kryeministër nga PDK dhe kryetari i kësaj partie, Bedri Hamza, ka treguar se si mund të formohet qeveria e përbashkët e partive që ishin në opozitë gjatë mandatit të kaluar.
Ai në KlanKosova, ka thënë se kryeministrin do ta ketë kush del i pari, shkruan lajmi.net.
“Po e them për herë të parë, kush del i pari nga PDK, LDK dhe AAK i takon kryeministri”, ka thënë Hamza për marrëveshjen mes këtyre partive që e përkrah ai.
Ai ka thënë se nuk ka rëndësi për të më pas se kush merr një ministri më pak e kush më shumë. /Lajmi.net/