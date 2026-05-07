Kusari-Lila dhe Keller-Sutter flasin për thellimin e bashkëpunimit ekonomik Kosovë-Zvicër

Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari-Lila, gjatë qëndrimit në Simpoziumin e St. Gallen në Zvicër, zhvilloi një takim bilateral me ministren e Financave të Konfederatës Zvicërane, Karin Keller-Sutter, ku u diskutua për thellimin e bashkëpunimit ekonomik dhe zhvillimor ndërmjet Kosovës dhe Zvicrës. Kusari-Lila theksoi se Kosova po kalon nga një vend përfitues…

Lajme

07/05/2026 10:52

Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari-Lila, gjatë qëndrimit në Simpoziumin e St. Gallen në Zvicër, zhvilloi një takim bilateral me ministren e Financave të Konfederatës Zvicërane, Karin Keller-Sutter, ku u diskutua për thellimin e bashkëpunimit ekonomik dhe zhvillimor ndërmjet Kosovës dhe Zvicrës.

Kusari-Lila theksoi se Kosova po kalon nga një vend përfitues i asistencës zvicerane në një partner ekonomik dhe zhvillimor, ndërsa ratifikimi i Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë me vendet e EFTA-s pritet të ndikojë në rritjen e shkëmbimeve tregtare dhe forcimin e bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve.

Gjatë takimit u diskutua edhe për zhvillimin e infrastrukturës industriale në Kosovë, me fokus në zonat industriale me standarde mjedisore dhe në rëndësinë e partneritetit me shtete mike për tërheqjen e investimeve dhe zhvillimin ekonomik të vendit.

Ministrja Kusari-Lila vlerësoi rolin e diasporës kosovare në Zvicër dhe angazhimin e kompanive zvicerane, duke theksuar se Zvicra mbetet një nga vendet me të cilat Kosova ka bilanc pozitiv tregtar.

Ajo shtoi se zhvillimi industrial dhe ekonomik shihet si element i rëndësishëm për mirëqenien e qytetarëve dhe për forcimin e sigurisë ekonomike të vendit, përmes rritjes së prodhimit vendor dhe uljes së varësisë nga importi.

Nga ana e saj, ministrja e Financave e Konfederatës Zvicerane, Karin Keller-Sutter, vlerësoi bashkëpunimin ndërmjet dy shteteve dhe kontributin e vazhdueshëm të diasporës kosovare në Zvicër.

Artikuj të ngjashëm

May 7, 2026

Jeta Statovci vazhdon rrugëtimin politik me Osmanin, largohet nga Guxo

May 7, 2026

Aksion i madh i Prokurorisë dhe IPK-së në Prishtinë, Fushë Kosovë...

May 7, 2026

Korporata Rugove dhe Prishtina Trails 2026 bashkojnë forcat për një maratonë...

May 7, 2026

Irani: Portet tona janë gati të ofrojnë shërbime mbështetëse për anijet

May 7, 2026

Donald Trump paralajmëron sulme “shumë më të fuqishme” nëse Irani refuzon...

May 6, 2026

Lituania shpreh gatishmërinë që të presë 5000 trupat amerikane që Trump...

Lajme të fundit

Jeta Statovci vazhdon rrugëtimin politik me Osmanin, largohet nga Guxo

Aksion i madh i Prokurorisë dhe IPK-së në...

Korporata Rugove dhe Prishtina Trails 2026 bashkojnë forcat...

Irani: Portet tona janë gati të ofrojnë shërbime mbështetëse për anijet