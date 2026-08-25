Kurti vizitoi për ngushëllime familjen e zyrtarit policor Altin Kryeziu

Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, vizitoi për ngushëllime familjen e zyrtarit të ndjerë policor Altin Kryeziu, në Malishevë. Pasi u shprehi ngushëllime familjes, kryeministri Kurti tha se Altin Kryeziu do të kujtohet gjithmonë si zyrtar shembullor që shërbeu me profesionalizëm dhe nder për qytetarët e Republikës së Kosovës. “Altin Kryeziu do…

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25/08/2026 20:09

Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, vizitoi për ngushëllime familjen e zyrtarit të ndjerë policor Altin Kryeziu, në Malishevë.

Pasi u shprehi ngushëllime familjes, kryeministri Kurti tha se Altin Kryeziu do të kujtohet gjithmonë si zyrtar shembullor që shërbeu me profesionalizëm dhe nder për qytetarët e Republikës së Kosovës.

“Altin Kryeziu do të kujtohet gjithmonë nga kolegët e shokët, miqtë dhe i gjithë populli si zyrtar shembullor që shërbeu me profesionalizëm e nder për qytetarët e Republikës, sundimin e ligjit dhe interesin publik. Përkulemi para jetës dhe punës së tij! U prehtë në paqe!”, shkroi kryeministri në librin e zisë.

 

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