Vdes këmbësori i aksidentuar dje në rrugën Prishtinë-Podujevë
Një person ka vdekur në QKUK, pas aksidentit në rrugën Podujevë-Prishtinë më 24 gusht, ku ishte përfshirë një automjet dhe një këmbësor. Zëdhënësja e Policisë së Kosovës në rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti ka konfirmuar lajmin. “Sot, rreth orës 10:00, nga QKUK, kemi pranuar informatën se këmbësori, i cili ishte lënduar në aksidentin e trafikut…
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Një person ka vdekur në QKUK, pas aksidentit në rrugën Podujevë-Prishtinë më 24 gusht, ku ishte përfshirë një automjet dhe një këmbësor.
Zëdhënësja e Policisë së Kosovës në rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti ka konfirmuar lajmin.
“Sot, rreth orës 10:00, nga QKUK, kemi pranuar informatën se këmbësori, i cili ishte lënduar në aksidentin e trafikut të ndodhur mbrëmë në rrugën Podujevë–Prishtinë, ka ndërruar jetë. Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar për obduksion”.
Ndërsa, shoferi i makinës është arrestuar dhe është dërguar në mbajtje.
“Angazhimi menjëherë pas aksidentit dhe hetimet intenzive të Hetuesve të Njësitit të trafikut Rajonal, kanë rezultuar me identifikimin dhe lokalizimin e personit të dyshuar (ngasësit të automjetit), i cili pas aksidentit është larguar nga vendi i ngjarjes. Personi i dyshuar pas intervistimit me vendim rë prokurorit është dërguar në mbajtje”, ka thënë Ahmeti.