Kurti u ofron britanikëve qendra të azilkërkuesve në Kosovë, kërkon ndihmë nga ta për kërcënimet serbe dhe ruse

Kosova është bërë shteti i parë që ka pranuar publikisht se po shqyrton mundësinë e ndërtimit të qendrave për kthimin e azilkërkuesve të refuzuar nga Mbretëria e Bashkuar. Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka deklaruar se Kosova është e gatshme të ndihmojë Britaninë në luftën kundër emigracionit të paligjshëm, në këmbim të mbështetjes për forcimin…

21/10/2025 23:53

Kosova është bërë shteti i parë që ka pranuar publikisht se po shqyrton mundësinë e ndërtimit të qendrave për kthimin e azilkërkuesve të refuzuar nga Mbretëria e Bashkuar.

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka deklaruar se Kosova është e gatshme të ndihmojë Britaninë në luftën kundër emigracionit të paligjshëm, në këmbim të mbështetjes për forcimin e sigurisë ndaj kërcënimeve që vijnë nga Serbia dhe Rusia.

Në prag të samitit të liderëve të Ballkanit Perëndimor që do të mbahet të mërkurën në Londër, Kurti ka konfirmuar për gazetën britanike The Times se janë duke u zhvilluar bisedime ndërmjet zyrtarëve të Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar lidhur me këtë iniciativë.

“Ne duam ta ndihmojmë Britaninë. E shohim këtë si një detyrim miqësor dhe politik. Edhe pse kemi kapacitete të kufizuara, jemi të gatshëm të kontribuojmë,” ka thënë Kurti.

Ndërkohë, tri shtete të tjera të rajonit — Shqipëria, Mali i Zi dhe Bosnja e Hercegovina — e kanë refuzuar ofertën britanike për ngritjen e qendrave të tilla. Kryeministri shqiptar Edi Rama ka deklaruar se “asnjëherë në Shqipëri” nuk do të pranohej një marrëveshje e tillë, ndërsa homologu malazez Milojko Spajiq ka theksuar se Mali i Zi “nuk është pjesë e rrugës së kontrabandës së emigrantëve në Ballkan.”

Britania po kërkon partnerë në rajon si pjesë e përpjekjeve për të frenuar kalimet e paligjshme përmes Kanalit të La Manche, ku vetëm këtë vit janë regjistruar rreth 37 mijë emigrantë — një rritje prej 30 për qind krahasuar me vitin e kaluar.

