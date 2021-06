Orlando, ka paralajmëruar vizitën e ministrit të jashtëm të këtij vendi, Luigi Di Maio në Kosovë.

Orlando theksoi se me Kurtin biseduan për rritjen e mëtutjeshme të bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Italisë.

Had the pleasure of meeting Prime Minister @albinkurti today to discuss current developments & opportunities to expand our excellent partnership in view of Minister @luigidimaio‘s upcoming visit to #Kosovo.

🇮🇹🇪🇺🇽🇰 pic.twitter.com/gnBrmA922O

— Nicola Orlando (@nicolaorlando) June 19, 2021