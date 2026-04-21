Kurti takohet me Whitaker: Prania e NATO’s në Kosovë, veçmas ajo e ShBA’së, kruciale për paqen dhe sigurinë

Kryeministri Albin Kurti ka pritur në takim ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO, Matthew Whitaker. Sipas njoftimit të lëshuar nga ZKM, Kurti ka thënë se e prania e NATO’s në Kosovë, dhe veçmas ajo e Shteteve të Bashkuara, mbetet kruciale për paqen dhe sigurinë, jo vetëm në vend, por edhe në rajon. Sipas…

21/04/2026 20:37

Kryeministri Albin Kurti ka pritur në takim ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO, Matthew Whitaker.

Sipas njoftimit të lëshuar nga ZKM, Kurti ka thënë se e prania e NATO’s në Kosovë, dhe veçmas ajo e Shteteve të Bashkuara, mbetet kruciale për paqen dhe sigurinë, jo vetëm në vend, por edhe në rajon.

Sipas Kurtit, përshpejtimi i anëtarësimit të Kosovës në NATO do të ishte kontribut i rëndësishëm dhe do të shërbente si garantues afatgjatë për paqen dhe sigurinë në Ballkan.

“Duke folur për situatën e sigurisë në Ballkanin Perëndimor, kryeministri tha se ajo mbetet e brishtë për shkak se Serbia, e mbështetur nga Rusia dhe Kina, vazhdon të ndjekë politikë hegjemoniste rajonale. Ai foli edhe për armatosjen e fqinjit verior, me theks blerjet e fundit nga Rusia dhe Kina, si kërcënime për stabilitetin afatgjatë rajonal dhe fqinjësinë e mirë në Ballkan. Në këtë kontekst, kryeministri përmendi bazat e përparme operacionale të Serbisë përreth kufirit me Republikën e Kosovës”, thuhet në njoftim.

Ai e ka falenderuar ambasadorin Whitaker për mbështetjen jetike, të vazhdueshme dhe të palëkundur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës.

“Teksa shprehu mirënjohje, kryeministri Kurti foli për bashkëpunimin e ngushtë dhe partneritetin me SHBA-në, përfshirë trajnimet dhe edukimin e pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës, si dhe rritjen e kapaciteteve mbrojtëse. Ai theksoi se Kosova, në bashkëpunim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është e angazhuar për stabilitet, paqe dhe siguri në rajon dhe më gjerë”, thuhet në njoftim.

Më herët, Whitaker u takua edhe me U.D e Presidentes, Albulena Haxhiun dhe Komandantin e KFOR’it, Ozkan Ulutuas.

Artikuj të ngjashëm

April 21, 2026

Takimet me Kurtin, Abdixhiku: Ai mendonte që na duhej një President...

April 21, 2026

Gërvalla në takim me Koopman në Bruksel, e njofton për Byronë...

April 21, 2026

Ramadani: Lutem që verdikti në Hagë të jetë lirues sepse lufta...

April 21, 2026

BE-ja vendos sanksione të reja ndaj iranianëve që pengojnë lëvizjen në...

April 21, 2026

Nuk dëbohet çifti kosovar që kishte marrë 750 mijë franga ndihma sociale

April 21, 2026

Trump thotë se s’do ta zgjasë armëpushimin me Iranin

Lajme të fundit

Takimet me Kurtin, Abdixhiku: Ai mendonte që na...

Gërvalla në takim me Koopman në Bruksel, e...

Ramadani: Lutem që verdikti në Hagë të jetë...

Durmishi: Ndihem i turpëruar nga deklarata e deputetit...