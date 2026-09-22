Kurti takohet me kryeministrin e Kroacisë në ShBA, flasin për vendimin e Speciales: Theksova asimetrinë e padrejtë të përgjegjësisë për luftën

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është takuar me homologun e tij kroat, Andrej Plenkoviq, në Nju-Jork, në kuadër të aktiviteteve të Javës së Nivelit të Lartë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Sipas Kurtit, gjatë takimit është diskutuar për marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Kroacisë, zhvillimet në rajon, bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe…

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22/09/2026 19:22

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është takuar me homologun e tij kroat, Andrej Plenkoviq, në Nju-Jork, në kuadër të aktiviteteve të Javës së Nivelit të Lartë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.

Sipas Kurtit, gjatë takimit është diskutuar për marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Kroacisë, zhvillimet në rajon, bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, si dhe procesin e integrimit evropian dhe euroatlantik të Kosovës, transmeton lajmi.net.

Në fokus të bisedës kanë qenë edhe çështjet që lidhen me luftën në Kosovë. Kurti tha se me Plenkoviqin ka diskutuar vendimin e Dhomave të Specializuara, duke shprehur qëndrimin e tij për atë që e cilësoi si “asimetrinë e padrejtë të përgjegjësisë për luftën”.

Një tjetër temë ka qenë zbardhja e fatit të personave të zhdukur dhe varrezat masive të zbuluara së fundmi në Kosovë. Sipas Kurtit, në takim është folur edhe për vështirësitë që, sipas tij, shkaktohen nga mos-hapja e arkivave nga Serbia.

Kryeministri kosovar ka ngritur gjithashtu çështjen e shqiptarëve në Luginën e Preshevës, duke e cilësuar si shqetësim diskriminimin administrativ ndaj tyre.

Kurti ka përshëndetur ndërkohë bashkëpunimin mes ministrive të drejtësisë të Kosovës dhe Kroacisë në rastin e Bajram Bajramit, i cili ishte ndaluar në Kroaci dhe është liruar sot.

Në takim është diskutuar edhe për bashkëpunimin ushtarak dhe në fushën e mbrojtjes mes dy vendeve. Kurti ka vlerësuar mbështetjen e Kroacisë për rrugëtimin e Kosovës drejt Bashkimit Evropian, Këshillit të Evropës dhe integrimit euroatlantik.

Në përfundim të takimit, sipas Kurtit, dy kryeministrat kanë shkëmbyer mendime edhe për zhvillimet e sigurisë në rajon, ndikimin e Rusisë dhe nevojën për forcimin e bashkëpunimit ndërmjet vendeve dhe partnerëve ndërkombëtarë./lajmi.net/

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