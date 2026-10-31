Kurti për vrasjen e Arlinda Zekajt: Secili zyrtar që nuk e kreu detyrën duhet të mbajë përgjegjësi penale

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka reaguar sërish lidhur me vrasjen e Arlinda Zekajt, duke vënë në pah dështimet e institucioneve në trajtimin e rasteve të dhunës në familje dhe mbrojtjen e viktimave. Në mbledhjen e 64-t të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, Kurti tha se rasti i Arlindës dëshmon se ndjekja e procedurave…

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31/10/2026 13:24

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka reaguar sërish lidhur me vrasjen e Arlinda Zekajt, duke vënë pah dështimet e institucioneve trajtimin e rasteve dhunës familje dhe mbrojtjen e viktimave.

mbledhjen e 64-t Këshillit Përgjithshëm Lëvizjes Vetëvendosje, Kurti tha se rasti i Arlindës dëshmon se ndjekja e procedurave ligjore dhe kërkimi i mbrojtjes nga institucionet nuk kanë garantuar sigurinë e saj, transmeton lajmi.net.

“Vrasja e Arlinda Zekajt na ka përballur edhe një herë me një vërtetë rëndë se një grua mund t’i ndjekë gjitha rrugët i parasheh ligji, denoncojë dhunën, kërkojë mbrojtje, madje paralajmërojë me shkrim se i rrezikohet jeta dhe prapë përfundojë e vrarë”, deklaroi Kurti.

Ai theksoi se viktima kishte ndërmarrë veprimet institucionet ua rekomandojnë grave përballen me dhunë.

“Arlinda bëri atë institucionet u kërkojnë grave ta bëjnë kur përballen me dhunë”, u shpreh kryeministri.

Kurti rikujtoi se një ditë parë janë bërë publike detaje rreth rrjedhës rastit dhe lëshimeve evidentuara zinxhirin institucional, duke paralajmëruar se përgjegjësia nuk do kufizohet vetëm masa disiplinore.

Ai kërkoi secila hallkë institucionale e përfshirë trajtimin e rastit hetohet dhe zyrtarët kanë dështuar përmbushjen e detyrave tyre përballen me drejtësinë.

“Ritheksoj do angazhohemi deri fund secili zyrtar përgjegjës nuk e ka kryer detyrën japë përgjegjësi, jo vetëm disiplinore, por edhe penale. Secili përgjegjës i secilës hallkë duhet hetohet”, tha Kurti.

fund, ai theksoi se neglizhenca trajtimin e rasteve tilla nuk duhet mbetet pa pasoja.

“Kushdo ka neglizhuar punën duhet japë përgjegjësi dhe do përballet me masa disiplinore dhe penale”, përfundoi Kurti./lajmi.net/

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