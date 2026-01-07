Kurti pa dal në terren paralajmëron natë kritike me ngrica, thirrje qytetarëve: Mos lëvizin nëse nuk e kanë të domosdoshme
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka thënë se sonte është natë kritike me temperature që sipas parashikimeve mund të shkojnë deri -9°C.
Ai ka kërkuar nga qytetarët që të mos lëvizin natën, përpos nëse e kanë të domosdoshme.
Kurit tha se gjitha kompanitë e mirëmbajtjes së rrugëve janë vazhdimisht në terren për të lehtësuar qarkullimin
“Të dashur qytetarë, Sonte është natë kritike sa i përket qarkullimit në rrugët e Kosovës. Kontrasti i madh i temperaturave, me parashikime që ato të zbresin deri në –9°C, paraqet rrezik të shtuar, pasi rrugët e lagura nga shiu pritet të ngrijnë. Të gjitha kompanitë e mirëmbajtjes së rrugëve janë vazhdimisht në terren për të lehtësuar qarkullimin. Është i domosdoshëm zbatimi i ligjit për sezonin dimëror, përkatësisht pajisja e automjeteve me goma dimërore dhe zinxhirë”.
“U bëjmë thirrje të gjithëve që sonte të mos lëvizin nëse nuk e kanë të domosdoshme. E nëse megjithatë duhet të qarkullojnë gjatë natës së sontme, atëherë patjetër të bëjnë vozitje të kujdesshme duke ju përshtatur kushteve atmosferike. Ne po bëjmë maksimumin për t’ju dalë në ndihmë andaj edhe ju lutemi të kontribuoni në rritjen e sigurisë duke shmangur lëvizjet e panevojshme. I juaji, Albin Kurti”, tha Kurti.