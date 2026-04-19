Forumi i Diplomacisë: Konjufca zhvillon takime të rëndësishme, në fokus forcimi i bashkëpunimeve

19/04/2026 21:00

Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, në kuadër të edicionit të sivjetëm të Antalya Diplomacy Forum, zhvilloi takime të rëndësishme me homologë dhe përfaqësues nga Evropa dhe rajoni.

Bazuar në njoftimin e lëshuar për media, bëhet e ditur se Konjufca zhvilloi takime bilaterale me zëvendëskryeministrin dhe ministrin e Punëve të Jashtme të Luksemburgut, Xavier Bettel, zëvendëskryeministrin dhe ministrin e Punëve të Jashtme të Malit të Zi, Ervin Ibrahimoviq, ministrin e Punëve të Jashtme të Lituanisë, Kestutis Budrys, ministrin e Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, si dhe përfaqësuesin e lartë për Bosnjën dhe Hercegovinën, Christian Schmidt, transmeton Klankosova.tv.

Gjatë këtyre takimeve u diskutua për zhvillimet e fundit në rajon, forcimin e bashkëpunimit ndërmjet vendeve, si dhe për prioritetet e përbashkëta që lidhen me stabilitetin dhe sigurinë për të ardhmen e rajonit.

Artikuj të ngjashëm

April 19, 2026

Çitaku për Kurtin, pas deklaratave në Barcelonë: Sillet si profesor i...

April 19, 2026

Parku solar në KEK, investim 103 milionë euro për energji të pastër

April 19, 2026

Qeveria mban nesër mbledhjen e radhës

April 19, 2026

Tragjedi në SHBA, tetë fëmijë të vrarë pas të shtënave në masë

April 19, 2026

Trump thotë se negociatorët po shkojnë në Pakistan, i bën thirrje...

April 19, 2026

Dy anije kthehen ndërsa paraliza e Hormuzit vazhdon

