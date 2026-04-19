Forumi i Diplomacisë: Konjufca zhvillon takime të rëndësishme, në fokus forcimi i bashkëpunimeve
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, në kuadër të edicionit të sivjetëm të Antalya Diplomacy Forum, zhvilloi takime të rëndësishme me homologë dhe përfaqësues nga Evropa dhe rajoni.
Bazuar në njoftimin e lëshuar për media, bëhet e ditur se Konjufca zhvilloi takime bilaterale me zëvendëskryeministrin dhe ministrin e Punëve të Jashtme të Luksemburgut, Xavier Bettel, zëvendëskryeministrin dhe ministrin e Punëve të Jashtme të Malit të Zi, Ervin Ibrahimoviq, ministrin e Punëve të Jashtme të Lituanisë, Kestutis Budrys, ministrin e Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, si dhe përfaqësuesin e lartë për Bosnjën dhe Hercegovinën, Christian Schmidt, transmeton Klankosova.tv.
Gjatë këtyre takimeve u diskutua për zhvillimet e fundit në rajon, forcimin e bashkëpunimit ndërmjet vendeve, si dhe për prioritetet e përbashkëta që lidhen me stabilitetin dhe sigurinë për të ardhmen e rajonit.