Kurti në Hannover Messe 2024, flet për mundësitë që ofron Kosova për investime të huaja Në kuadër të vizitës dhe pjesëmarrjes së bizneseve nga Kosova në panairin Hannover Messe 2024, nën organizimin e Agjencisë për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA), Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti bashkë me ministren e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari morën pjesë në prezantimin dhe diskutimin me biznese (Bussiness to Busisness).…