OVL-UÇK dënon dëmtimin e monumentit të UÇK-së në Kaçanik: Organet e rendit të zbulojnë autorët dhe të përballen me ligjin

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së, ka reaguar në lidhje me dëmtimin e monumentit të UÇK-së në Kaçanik. Ata e kanë konsideruar këtë akt si sulm ndaj historisë sonë çlirimtare, sakrificës  së dëshmorëve dhe vlerave të lirisë për të cilat u derdh gjak. “Monumentet e UÇK-së janë kujtesë e përhershme e rezistencës dhe e rrugës…

Lajme

17/05/2026 19:52

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së, ka reaguar në lidhje me dëmtimin e monumentit të UÇK-së në Kaçanik.

Ata e kanë konsideruar këtë akt si sulm ndaj historisë sonë çlirimtare, sakrificës  së dëshmorëve dhe vlerave të lirisë për të cilat u derdh gjak.

“Monumentet e UÇK-së janë kujtesë e përhershme e rezistencës dhe e rrugës së popullit tonë drejt lirisë, prandaj çdo cenim i tyre është i papranueshëm dhe i dënueshëm. Kërkojmë nga organet e rendit dhe drejtësisë që autorët e këtij akti të zbulohen dhe të përballen me ligjin sa më parë”, thuhet në reagim. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

May 17, 2026

Kurti në Gjakovë e fajëson opozitën për zgjedhjet e 7 qershorit:...

May 17, 2026

Kurti: Këtë vit do të kemi municionet e para me vulën “Made in Kosova”

May 17, 2026

Reagimi i Speciales për raportin e Anglisë dhe Uellsit, Tromp: Tregon...

May 17, 2026

Netanyahu do të flasë me Trumpin pas paralajmërimit për “qetësi para...

May 17, 2026

Ngjarja e rëndë në Itali: Shoferi akuzohet për “masakër”, dy prej...

May 17, 2026

OBSH shpall shpërthimin e Ebolës në Kongo një emergjencë globale shëndetësore...

Lajme të fundit

Kurti në Gjakovë e fajëson opozitën për zgjedhjet...

Kurti: Këtë vit do të kemi municionet e para me vulën “Made in Kosova”

Reagimi i Speciales për raportin e Anglisë dhe...

Kosova ka aleatë për NATO, por a e ka veten?