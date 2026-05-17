OVL-UÇK dënon dëmtimin e monumentit të UÇK-së në Kaçanik: Organet e rendit të zbulojnë autorët dhe të përballen me ligjin
Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së, ka reaguar në lidhje me dëmtimin e monumentit të UÇK-së në Kaçanik.
Ata e kanë konsideruar këtë akt si sulm ndaj historisë sonë çlirimtare, sakrificës së dëshmorëve dhe vlerave të lirisë për të cilat u derdh gjak.
“Monumentet e UÇK-së janë kujtesë e përhershme e rezistencës dhe e rrugës së popullit tonë drejt lirisë, prandaj çdo cenim i tyre është i papranueshëm dhe i dënueshëm. Kërkojmë nga organet e rendit dhe drejtësisë që autorët e këtij akti të zbulohen dhe të përballen me ligjin sa më parë”, thuhet në reagim. /Lajmi.net/
