Kurti homazhe te varri i Xhevdet Lecit: Ishte patriot e humanist Kryeministri në detyrë, Albin Kurti bashkë me ministrin në detyrë të Mbrojtjes, Ejup Maqedoncin, si dhe me kolegë të tjerë nga Qeveria e Kuvendi i Kosovës, nderuan me homazhe Xhevdet Lecin në 26-vjetorin e rënies heroike të tij. Në këtë përvjetor, kryeministri Kurti vlerësoi figurën dhe kontributin e Xhevdet Lecit, veçanërisht gjatë viteve ‘99, kur…