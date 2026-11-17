Kurti: Duam të rrisim prodhimin në vendin tonë dhe të eksportojmë sa më shumë jashtë tij
Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, sonte u takua me përfaqësues të komunitetit të biznesit, ekspertë dhe ndërmarrës, nga Kosova e Polonia. Takimi u realizua në prag të Forumit të Tretë Ekonomik Kosovë-Poloni, nikoqir i të cilit është Kosova, shkruan IndeksOnline. Përpara të pranishmëve, kryeministri pohoi se qëllim është rritja e prodhimit në…
Lajme
Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, sonte u takua me përfaqësues të komunitetit të biznesit, ekspertë dhe ndërmarrës, nga Kosova e Polonia.
Takimi u realizua në prag të Forumit të Tretë Ekonomik Kosovë-Poloni, nikoqir i të cilit është Kosova, shkruan IndeksOnline.
Përpara të pranishmëve, kryeministri pohoi se qëllim është rritja e prodhimit në vendin tonë dhe eksportimi jashtë tij.
“Nuk duam të jemi vetëm treg për të tjerët, por të ofrojmë produkte, shërbime dhe të bëhemi partnerë nëpërmjet investimeve në Republikën e Kosovës” shkroi Kurti.