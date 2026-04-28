Kurti- Abdixhikut: Në atë listë me 15 veta nuk dihej se për çka ishin ata emra – ata duhet të vinin tek unë me atë listë
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka reaguar pas dështimit të seancës së dytë në Kuvend për zgjedhjen e Presidentit, duke vënë në pikëpyetje mënyrën e dorëzimit të nënshkrimeve dhe procedurën e ndjekur.
Ai tha për media se lista e publikuar nga LDK pas ndërprerjes së seancës nuk ishte e qartë dhe nuk specifikonte qëllimin e emrave të paraqitur, raporton lajmi.net
“Pasi që u ndërpre seanca dolën me një listë ku ishin emrat e tyre – nuk shkruante se për çka ishin ata emra, emri i askujt nuk ishte aty përveç i 15 deputetëve. Dukej sikur të ishte ndonjë listë për debat parlamentar. Aty nuk thuhej se këta emra janë për këtë kandidat. Ata emra do duhej të më vinin mua e jo juve, të nderuar gazetarë, çka do të bënit ju me ata 15 emra? Ata duhet të vinin tek unë. Nëse i ka 15 nënshkrime, duhet të vijnë tek unë dhe ta ketë datën e sotit ajo letër e jo të pardjeshit”, deklaroi Kurti./Lajmi.net/