​Kur luhet finalja e Botërorit të Klubeve?

Finalja e Botërorit të Klubeve është caktuar për t’u zhvilluar të dielën, më 13 korrik, në orën 21:00 në stadiumin ikonik “MetLife Stadium” në Neë Jersey, SHBA.

Ky është momenti kulmor i një turneu të mbushur me emocione dhe spektakël, ku Paris Saint-Germain do të kërkojë të shkruajë historinë në skenën më të madhe të futbollit për klube.

Finalja pritet të jetë një përballje e nivelit të lartë, me PSG-në dhe Chelsean që treguan futboll cilësor gjatë gjithë këtij turneu derisa finalja është krejtësisht e paparashikueshme.

Edicioni i këtij viti është i pari që organizohet me formatin e zgjeruar prej 32 skuadrash, duke e afruar gjithnjë e më shumë me formatin e Kupës së Botës së kombeve. Finalja e 13 korrikut pritet të tërheqë vëmendjen globale, me miliona shikues dhe një interes të jashtëzakonshëm nga tifozët dhe media nga e gjithë bota.